Eine ganz spezielle Überraschung am Nikolaustag morgen am 6. Dezember haben sich Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler und sein Team einfallen lassen.

Auch in schwierigen Zeiten werden sich der heilige Nikolaus und Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler einen Weg suchen, um möglichst viele Kinder zu erreichen. Zu sehen gibt es ein neues Abenteuer des Kasperls, der sich in Traiskirchen auf den Weg macht den Nikolaus zu suchen und dabei so einiges erleben wird.

Morgen, Sonntag um 17.15 Uhr gibt es eine Liveschaltung von der Facebook-Seite von Andreas Babler, sowie gleichzeitige auf der Stadtwebsite.