Küche in Kottingbrunn brannte völlig aus

Ein Küchenbrand verwüstete am 25. Februar eine Küche in Kottingbrunn. Der Brandort befand sich in der Friedrich Schmolka Straße. Die Brandursachenermittlung übernahm ein Beamter der Polizeiinspektion Pottendorf, der die Brandentstehungsstelle sofort eindeutig in der Küche lokalisierte. Der Beamte nahm mit dem Eigentümer des Objektes Kontakt auf und ermittelte, dass ein Angestellter des Eigentümers am Morgen den Elektroherd benutzt hatte.

Am Herd konnten noch die Metallstifte erkannt werden, auf denen die Drehknöpfe aufgesteckt waren. Hier wurde festgestellt, dass einer der Drehstifte eine andere Position aufwies als die anderen. Aufgrund der Verfärbung des Metalls am Kochfeld und der Position des Drehknopfs ging der Ermittler davon aus, dass die Platte aufgedreht war und sich dadurch überhitzte. Dies führte in weiterer Folge zur Entzündung des umliegenden und darüber befindlichen Materials. Angenommen wird, dass entweder vergessen wurde die Platte abzudrehen, oder, dass jemand am Herd ankam und dadurch die Herdplatte aktivierte. Ein Bericht wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt übermittelt.

