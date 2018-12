„Mach mit – Stopp Elterntaxis“: Unter diesem Titel läuft eine Kampagne des Mobilitätsmanagements Industrieviertels an 14 ausgewählten Standorten im Bezirk Baden – darunter sind auch die drei Gemeinden Bad Vöslau, Sooß und Kottingbrunn – die sich erst kürzlich zu einer neuen Kleinregion im Industrieviertel zusammenschlossen.

Entwickelt wurden in Kooperation mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit sechs Plakatsujets mit unterschiedlichen Alltagssituationen – auf dem Weg zur Schule oder vorm Schulbereich – zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung auch dahingehend welche Auswirkungen (Verkehrssicherheit, Kindesentwicklung) Elterntaxi-Fahrten haben. „Den Eltern ist es oftmals nicht bewusst, in welche Gefahrensituationen sie ihre Kinder durch ihre Hol- und Bringdienste aussetzen. Vor vielen Schulbereichen österreichweit, wie auch im Bezirk Baden, herrscht oftmals eine unübersichtliche Situation. Dies müsste nicht so sein, wenn man allen Verkehrsteilnehmern bewusst macht, dass sie selbst mitverantwortlich sind für Stau, Verkehrschaos und Unfallgefahren“, so Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner. Neben den Aspekten der Verkehrssicherheit, werde aber auch die Entwicklung der Kinder durch Elterntaxi-Fahrten gehemmt. Der Schulweg bringe wichtige Bewegung mit sich, die dazu noch gratis ist und die die Kinder brauchen, um besser lernen zu können.