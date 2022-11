Vöslauer Bürgermeisterwahl geplatzt: Vier Fraktionen verlassen Sitzung

Werbung

Die Ruhe vor dem Sturm: Bei der Verabschiedung des mit fast 20 Jahren längst dienenden Bad Vöslauer Bürgermeisters Christoph Prinz gab es Laudationen, die wertschätzend, herzlich und respektvoll von langjährigen Weggefährten gehalten wurden.

Da war die Welt für die Liste Flammer noch in Ordnung: Der ehemalige Vizebürgermeister und langjährige Mitstreiter von Christoph Prinz, Gerhard Sevcik, bedankte sich beim zurückgetretenen Vöslauer Stadtchef für sein Engagement. Die später angestandene Bürgermeisterwahl dessen Nachfolgers musste dann aber abgesagt werden, da der Gemeinderat nach dem Auszug der Opposition (mit Ausnahme der NEOS) nicht mehr beschlussfähig war. Foto: Nadja Tröstl

Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP) hat das Miteinander in der Politik in den Mittelpunkt gestellt, die Ehrlichkeit sowie Authentizität als wichtigste Voraussetzungen betont, ein Ehrenamt in der Kommunalpolitik wie Christoph Prinz zu übernehmen.

„The Best is yet to come“

Christoph Prinz blickte in die Zukunft und freute sich auf einen neuen Lebensabschnitt, auch wenn er die Liste Flammer weiterhin unterstützen wird. „Ich empfinde Stolz, Zuversicht und ich habe immer versucht, das Beste zu geben. Abschiedsworte sollten jedoch so kurz wie eine Liebeserklärung sein. Dennoch: The Best is yet to come. Helfen wir zusammen um die Zukunft von Bad Vöslau zu gestalten.“

Dann der Paukenschlag

Der Gemeinderat löste sich dann aber kurz vor der anstehenden Bürgermeisterwahl von Spitzenkandidat Christian Flammer auf, nachdem vier Oppositionsparteien - die ÖVP, die SPÖ, die Grünen und die FPÖ - den Sitzungssaal im College Garden Hotel verließen. Einzig die NEOS blieben neben den Mandataren der Liste Flammer. Die Überraschung der Anwesenden war dementsprechend groß.

Stellvertretend für die ausgezogenen Oppositionsvertreter sieht ÖVP-Chef Karl Lielacher als längst dienendes Gemeinderatsmitglied ein veritables Kommunikationsdefizit: „Wir respektieren das Vorrecht der Liste Flammer, einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zu nominieren, wurden jedoch aus Mangel an Kommunikation auf Augenhöhe enttäuscht. Es wurde während der Gemeinderatssitzung weder mitgeteilt, wer der Kandidat der Liste Flammer ist, noch wurde eine klare Absicht der beiden neu angelobten Gemeinderäte für das Amt kandidieren zu wollen, klar kommuniziert.“

"Christian Flammer wurde am 8. November als Gemeinderat der Liste Flammer angelobt. Bereits am 24. November, ganze 16 Tage danach, will die Liste Flammer nun Herrn Flammer als Bürgermeister sehen. Sein Familienname 'Flammer' scheint seine einzige vermeintliche Qualifikation", heißt es in einer Aussendung der SPÖ.

Der nächste Anlauf zur Bürgermeisterwahl findet nun in der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Dezember statt, dann genügt der absolut regierenden Liste Flammer die einfache Mehrheit.

Aktuell führt Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub (Liste Flammer) die Geschäfte der Stadtgemeinde.

Mehr zur geplatzten Sondergemeinderatssitzung und weitere Stellungnahmen lesen Sie in der kommenden Printausgabe der Badener NÖN bzw. im ePaper.

