Eingeladen sind Menschen aller Generationen, unabhängig von Gesangsniveau und -begabung, die ihre Leidenschaft fürs lustvolle und unbefangene Singen teilen. "Mit einem Kanon von Volksliedern in einem ansprechenden Liederheft und in entspannter Atmosphäre unter der Leitung eines versierten Singleiters steht dem besonderen musikalischen Erlebnis nichts im Wege", heißt es vonseiten der Volkskultur NÖ.

"Singen ist eine der schönsten Ausdrucksformen"

Im Rahmen der Reihe „Unter freiem Himmel – Singen mit Aussicht“ als Teil des Kultursommer Niederösterreich wird in NÖ insgesamt an 25 Plätzen in Niederösterreich gemeinsam gesungen. „Singen ist eine der schönsten Ausdrucksformen, zu denen der Mensch fähig ist. Man kann Gefühle ausdrücken, Gemeinschaft erleben und Kraft schöpfen. Singen Sie mit uns – aus voller Brust! Ein Liederrucksack mit dem passenden Liederbuch kann vor Ort erworben werden!“, lädt Dorli Draxler, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich und Initiatorin der Initiative, alle ein, in den gemeinsamen Chor einzustimmen.