Fesche Dirndln und fesche Buam im Feststadl in Furth

Schon am Vormittag herrschte im Feststadl eine super Stimmung, die sich dann bei der Präsentation der neuen Tracht am Nachmittag noch so richtig steigerte. Die Tänze der Volkstanzgruppe Enzian Furth und die Schuhplattler der Schuhplattlergruppe Kirschleitenbuam taten ihr Übriges, um das Fest abzurunden. Dessen Gründer Herbert Gaupmann ist mit dem romantischen Dörfchen besonders verbunden, er erlernte vor 35 Jahren in Furth das Schuhplatteln und frönt seitdem mit Leidenschaft diesem Brauch. Die Trachtenkapelle Furth durfte natürlich auch nicht fehlen, die mit dem Maxglaner Marsch aufgeigten und ebenfalls für beste Stimmung sorgten.

Das mit Spannung erwartete Dirndl entpuppte sich als fesches „Alltagsdirndl“ mit einem angenehmen Tragekomfort und ist sehr pflegeleicht, was nach Vorstellung unbedingt von großem Vorteil ist. Für den Leib wurde ein blauer Leinenstoff genommen, der die Farbe des Enzians zum Ausdruck bringen soll, der ja auch dem Namen der Volkstanzgruppe entspricht. Der Rock ist aus Baumwolle in Jägergrün mit Streublumen und steht für den hohen Waldanteil in Furth. Die Schürze ist ebenfalls aus Baumwolle, wird in Weiß gehalten mit geblümten Streifen und soll das gute Wasser von Furth widerspiegeln.

Zur Einbindung der saftigen Wiesen wurde das Schürzenband in strahlendem Grün ausgeführt. Der Enzianstempel, das Markenzeichen der Gruppe, befindet sich am Ende des Schürzenbandes, wobei der Enzianstempel von Hand angefertigt wurde. Alles in allem wirkt das fesche Dirndl sehr bodenständig und traditionell und wurde dementsprechend mit Begeisterung angenommen.