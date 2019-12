Die Semperit-Halle war zum Bersten voll, viele Traiskirchnerinnen und Traiskirchner strömten herbei, um bei dem fulminanten Gemeinderats-Wahlauftakt mit Livemusik, Fotocorner, Videowall und viel Begeisterung dabei zu sein. In seiner knapp halbstündigen Grundsatzrede präsentierte Andi Babler seinen Masterplan für den zukünftigen Weg in der Stadt.

SPÖ Traiskirchen Bürgermeister Andreas Babler bei seiner Grundsatzrede.

"Ich bin sehr glücklich. So etwas starkes wie mit euch heute, so eine Stimmung, so viel Unterstützung, Vertrauen und Kraft habe ich in unserer Stadt noch nie erlebt. Vielen, vielen Dank euch allen. Wir gehen gemeinsam auch in Zukunft diesen unglaublichen Erfolgsweg unserer Stadt", rief der sichtlich bewegte Bürgermeister unter tobenden Applaus zum Schluss seiner Rede in die rot erleuchtete Menge.