SC Pfaffstätten im Casino Cup weiter

Anlass war die 5. Vorrunde zum Casino Cup im Casino Baden. Der Obmann und der Co-Trainer liefen stellvertretend für ihre Teams auf. Die langjährigen Bekannten starteten gut gelaunt ihr Duell bei Roulette. Das Geschehen am Black Jack Tisch wurde zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit vollem Einsatz am Pokertisch und coolem Pokerface ging schlussendlich der Pfaffstätten SC als Sieger vom Platz und wahrte die Chance auf den Hauptpreis beim Österreichfinale – ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei.

