40. Feuerwehrfest der Bad Vöslauer Feuerwehr

Das Fest im Feuerwehrhaus - Friesstraße 10 - eröffnet am Freitag, 2. Juni, um 18 Uhr. Um 19 Uhr folgt der offizielle Bieranstich.

Ca. 22 Uhr ist die offizielle Tombolaverlosung. Die Musik an dem Tag kommt von Having Fun.

Samstag 3. Juni, startet der Festbetrieb um 17 Uhr. Musik von Ronny & the Gang. Um ca. 22 Uhr findet die nächste offizielle Tombolaverlosung statt.

Weiter geht es am Sonntag, 4. Juni, um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ca. um 13 Uhr ist die offizielle Tombolaverlosung. Die Musik am Sonntag kommt wieder von Ronny & the Gang.