Feuerwehrfest der FF Baden-Stadt

Der Eintritt zum Festgelände ist frei, wobei den Gästen im Rahmen des Straßenfestes in der Grabengasse ausreichend Plätze zur Verfügung stehen. Insbesondere gibt es auch die Möglichkeit, in der Cocktaillounge in ruhiger Atmosphäre das Fest zu genießen.

Da der Reinerlös des Festes zur Gänze der Anschaffung von Einsatzausrüstung für die freiwilligen Mitglieder der Feuerwehr dient, leistet jeder einzelne Gast durch seinen Besuch einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürger in der Stadt Baden. „Diese wäre nicht mit Effizienz zu gewährleisten, wenn nicht die freiwilligen Feuerwehren rasch agieren und mit professioneller Ausrüstung zur Stelle wären. Daher ist die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen“, weiß Feuerwehrkommandant Gerald Peter.

Der Festbetrieb beginnt am Freitag, dem 2. Juni, um 17 Uhr, wo den Gästen eine gemütliche Atmosphäre mit den bewährten Stationen im Festzelt und auf der Straße geboten wird. Die offizielle Festeröffnung mit Bierfassanstich durch Bürgermeister Stefan Szirucsek ist am Freitag, um 19 Uhr.

Um 21 Uhr startet dann auch die Brandraum Bar und sorgt für Partystimmung bis in die Morgenstunden. Die Cocktaillounge steht zusätzlich für Gäste, die es gerne ruhiger haben möchten, zur Verfügung.

An allen Festtagen schöne Preise zu gewinnen

An allen Festtagen werden viele schöne Quizpreise verlost. Die 1. Quizpreisverlosung findet um 22 Uhr statt.

Am Samstag, dem 3. Juni beginnt der Zeltbetrieb um 10 Uhr, wobei neben Aktivitäten für Kinder, wie Luftburg, Kübelspritze und Fahrten mit dem Feuerwehrauto auch die Möglichkeit besteht, den Infostand der Stadtpolizei Baden zu besuchen oder bei der ÖAMTC Family Trophy mitzuwirken. Ebenso können Feuerlöscher durch Firma Wienerl bis 14 Uhr überprüft werden.

Ab 18 Uhr sorgen „NightLive“ für musikalisch feurige Stimmung.

Die 2. Quizpreisverlosung findet um 22 Uhr statt, wo es wiederum viele tolle Preise zu gewinnen gibt.

Auch diesen Tag kann man ab 21 Uhr in der Brandraum-Bar bis in die Morgenstunden bei toller Stimmung ausklingen bzw. sich in der Cocktaillounge in ruhiger Atmosphäre berieseln lassen.

Der Festsonntag, 4. Juni, beginnt um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen mit den „Kraftspendern“.

Natürlich dient auch am Sonntag die Kindererlebniswelt in der Grabengasse der Beschäftigung der jüngsten Gäste und sorgt das Straßenfest für eine aufgelockerte Atmosphäre.

Den würdigen Abschluss findet das Fest mit der Schlussquizpreisverlosung um 14 Uhr.

„Lassen Sie sich von der Feuerwehr Baden-Stadt mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem vielfältigen Festprogramm verwöhnen und genießen Sie das Festwochenende gemeinsam mit den Mitgliedern Ihrer Feuerwehr“, hofft der Kommandant auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.