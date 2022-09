Drei NÖN-Talente beim Badener Casting weiter

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Jennifer Nagl, Karin Klinkhardt-Lipp und Maya Florentina Filimon überzeugten die Jury in Baden, die aus dem NÖN-Talente-Chefsucher Andy Marek, Tom Breit und Nick Eder (Marketing Raiffeisenbank Region Baden) bestand.

Jennifer Nagl (29), Kindergartenpädagogin aus Furth an der Triesting, wählte fürs Casting das Lied "Clown" von Emeli Sandé, in der Pianoversion. Als zweiten Song sang sie "Hopelessly Devoted to You" der erst kürzlich verstorbenen Olivia Newton-John.

Die erst zehnjährige Maya Florentina Filimon aus Matzendorf überraschte die Jury mit einer Opernarie von Puccini. Als zweites Lied sang die Schülerin einer ersten Klasse des Gymnasiums Gainfarn "Rise Like a Phoenix" von Conchita Wurst.

Karin Klinkhardt-Lipp (44), Mitarbeiterin der Spar-Filiale in Oberwaltersdorf, hatte sich erst kurzfristig entschieden, heuer wieder teilnehmen zu wollen. Sie sang zuerst "You Are the Reason" von Calum Scott und überzeugte dann so richtig mit "Back to Black" von Amy Winehouse.

Andy Marek gratulierte den drei Gewinnerinnen des Badener Castings herzlich zur Teilnahme der ersten Liveshow am 21. Oktober um 19.30 Uhr in Unterwaltersdorf. Er hob das große Talent der jungen Maya hervor und schlug ihr vor, in der Live-Show der nächsten Runde ein Medley aus Klassik und Pop zu singen. An Jennifer gefiel Marek ihre "kräftige Stimme" und Karin sei eine "richtige Röhre". Diese fiel ihm um den Hals und widmete ihr erfolgreiches Weiterkommen ihrem derzeit im Spital befindlichen Vater.

