Günselsdorf: Polizeitrick flog auf - Täter vor Gericht

Per Telefon haben Betrüger am 14. Mai einer älteren Dame eingeredet, dass in ihrer Wohngegend in Günselsdorf Einbrecher unterwegs seien und sie ihre Wertsachen doch lieber der Polizei anvertrauen soll.

Man würde zwei Beamte vorbeischicken, die alles Wertvolle abholen. Die Dame wurde zurecht misstrauisch und weigerte sich Geld und Schmuck herauszugeben. Die zwei „Beamten“, die die Wertsachen abholen sollten, wurden verhaftet und standen nun vor Gericht: Die zwei in Wien lebenden Türken wurden wegen versuchten schweren Betruges und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die beiden Männer, 41 und 36 Jahre alt, gaben an, dass sie den Auftrag von einem Landsmann aus der Türkei bekommen hätten. Beide sprechen kaum deutsch. Der Ältere erklärte: „Wir hätten das Geld circa um Mitternacht abholen sollen, uns als Polizisten ausgeben und nur ‚Guten Abend‘ und das Losungswort ‚Freund‘ sagen sollen.“

Das Geld und den Schmuck hätten sie dann nach Graz bringen sollen. Als „Lohn“ wurden ihnen je 3.000 Euro versprochen. Der Richte meinte: „Bissl viel für eine Fahrt, oder? Haben Sie sich nicht gedacht, dass da etwas faul ist?“ Darauf antwortete der Angeklagte: „Am Schluss dann schon.“ Beide Männer gaben an, in finanziellen Nöten zu sein. Der Erstangeklagte hatte bei der Polizei seine Schuld geleugnet, er wurde deshalb zu 18 Monaten, davon zwölf bedingt, verurteilt, sein Kollege war früher geständig und „bekam“ 18 Monate, davon 14 bedingt.

Für beide Männer wurde Bewährungshilfe angeordnet, die Urteile sind nicht rechtskräftig.

