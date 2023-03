Gratis Öffis testen: Neue Aktion in Leobersdorf

Auf Initiative der SPÖ hat die Marktgemeinde Leobersdorf zwei „VOR-Schnuppertickets“ angeschafft. Diese übertragbaren Jahreskarten können ab sofort von allen Leobersdorfern kostenlos entliehen werden. Die Aktion hat bei allen Parteien im Gemeinderat Anklang gefunden.

„Die Schnuppertickets sollen zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anregen, um in weiterer Folge einen Beitrag zur CO₂-Einsparung zu leisten“, betont Bürgermeister Andreas Ramharter (Liste Zukunft Leobersdorf).

Die VOR-Schnuppertickets gelten für alle öffentlichen Verkehrsmittel in der gesamten Metropolregion Wien, NÖ und Burgenland inklusive Westbahn, Mariazellerbahn, Badener Bahn und Stadtbahn Waidhofen/Ybbs sowie P&R-Garagen. Sie können von allen in Leobersdorf mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen für maximal drei Tage am Stück gratis ausgeliehen werden. Pro Bürger sind sechs Entleihtage im Monat, maximal jedoch 30 im Jahr möglich, wobei Abhol- und Rückgabe-Tag jeweils als voller Entleihtag gerechnet werden.

Das Schnupperticket gilt immer für eine Person. Es können keine Familienermäßigungen in Anspruch genommen werden. Kinder müssen ein eigenes Schnupperticket lösen.

So funktioniert der Ausleihvorgang

Die Reservierung der Tickets erfolgt online über www.schnupperticket.at/leobersdorf oder über das Bürgerservice Büro im Rathaus. Die Fahrkarten werden beim Bürgerservice im vereinbarten Zeitraum abgeholt und zurückgebracht. Der Tag der Abholung sowie der Rückgabe wird als voller Entleihtag gerechnet.

Die Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten kann auch durch einen Einwurf der Fahrkarten in einem mit Namen versehenen Kuvert in den Briefkasten links neben dem Eingang ins Rathaus erfolgen. Werden die Karten nicht zeitgerecht zurückgegeben, so wird den Fahrkarten-Nutzern eine Verspätungsgebühr von 50 Euro pro Fahrkarte verrechnet. Bei Fahrkartenverlust sind die Entlehnenden für den Ersatz der Fahrkarten verantwortlich. Die Kosten des Klimaticket MetropolRegion in Höhe von 915 Euro sind dann vom Verlustträger zu ersetzen, heißt es.

