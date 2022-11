Badner Brandstifter vor Gericht

Weil er am 30. August abends zuerst ein Gebüsch im Kurpark und später einen Mülleimer an der Wand des AMS angezündet hat, musste sich am Montag ein junger Mann, 26, vor Gericht verantworten. Außerdem warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, dass er zwischen diesen beiden Taten auch noch die Polizei in Alarm versetzt hat, weil er einen Einbruchsversuch bei einem Juwelier meldete, der gar nicht passiert ist. Die Beamten suchten trotzdem eine halbe Stunde lang die Umgebung ab.

Auf die Frage, warum er das alles gemacht habe, erklärte der Mann, dass er an diesem Abend schwer betrunken gewesen sei. Im Kurpark habe er gedacht, dass er „etwas anzünden muss“ – und zwar seinen Pullover, den er dann ins „staubtrockene“ Gebüsch warf. Als immer mehr Rauch aufstieg, sei er zur Telefonzelle gelaufen, um die Feuerwehr zu rufen. Am Weg in die Stadt, sei ihm dann die Idee mit dem erfundenen Einbruch beim Juwelier gekommen. Den Brand beim AMS habe er mit dem Handy eines Passanten gemeldet, weil er sein Mobiltelefon nicht mithatte.

Die Strafe: Sechs Monate unbedingt, da er einschlägig vorbestraft ist. Außerdem wurde seine Probezeit von drei auf fünf Jahre verlängert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

