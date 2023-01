Öko-Strom für Etiketten aus Traiskirchen

Werbung

Immer mehr Unternehmen versuchen, Strom so weit wie möglich selbst zu produzieren. Hintergrund sind die stark gestiegenen Preise für elektrische Energie. Auch der Etiketten- und Verpackungserzeuger Marzek Etiketten+Packaging aus Traiskirchen geht nun diesen Weg.

„Wir haben eine Photovoltaikanlage geplant und hoffen auf die Umsetzung im ersten Quartal 2023“, kündigte Geschäftsführer Michael Wareka im Handels-Fachmagazin „Regal“ an. Den Simulationen zufolge könne der Industriebetrieb damit 15 Prozent seines Eigenbedarfs decken.

Marzek Etiketten+Packaging bietet eine breite Palette mit allen Druckverfahren an. Die Produkte werden von bekannten Marken wie Coca-Cola, Vöslauer oder Felix verwendet. Neben der Unternehmenszentrale in Traiskirchen hat die Firma zwei Produktionsstandorte in Ungarn sowie einen in der Ukraine. Heuer und 2021 hat der Industriebetrieb mehr als 14 Millionen Euro an seinen Niederlassungen investiert.

Insgesamt beschäftigt der Firmenverbund in den drei Ländern mehr als 650 Personen. 2022 erwartet Marzek Etiketten+Packaging einen Umsatz von über 76 Millionen Euro, berichtet der NÖ Wirtschaftspressedienst.

