Nestroys „Jux“ in Kottingbrunn

Ganz bewusst hat man sich heuer für ein Nestroy-Werk entschieden, gelten seine Stücke doch als Höhepunkt des Alt-Wiener Volkstheaters und sind daher ein Garant für beste Unterhaltung. Und „Einen Jux will er sich machen“ ist zurecht eines der beliebtesten Stücke Nestroys, denn darin entwickelt er die Mittel der Satire, der Posse und des Slapsticks zu aberwitzigen, sich überschlagenden Wendungen.

„Inhaltlich geht es um den Ausbruch aus alten Mustern, um Streben nach Freiheit, nach Bedingungslosigkeit – etwas, das wahrscheinlich in jedem Menschenleben irgendwann einmal aufbricht“, so der 1961 in Frankfurt am Main geborene Regisseur Anselm Lipgens.

Im Mittelpunkt des Stücks steht der brave und solide Weinberl (Leopold Dallinger), Handelsgehilfe beim Gewürzkrämer Zangler (Georg Kusztrich). Zangler stellt Weinberl in Aussicht, Kompagnon zu werden und lässt ihn auf diese Ankündigung hin für ein paar Tage allein im Geschäft. Weinberl überdenkt aufgrund des eröffneten Aufstiegs sein bisheriges Leben und kommt zu der Erkenntnis, einmal ein „verfluchter Kerl“ sein zu wollen. Also reist er gemeinsam mit dem Lehrbuben Christopherl (Enisa Meindl) in die nahe gelegene Hauptstadt. Dort laufen sie aber beinahe Zangler in die Arme und fliehen vor ihm – ab diesem Moment stolpern die beiden von einem Abenteuer in das nächste. In die nun folgenden Verwicklungen werden auch Melchior, Zanglers neuer Hausknecht (Franz Schiefer), sowie Zanglers Schwägerin, Fräulein von Blumenblatt (Eva Weissenböck), und viele andere mithineingezogen.

Nestroy-typische Wort- und Sprachwitz

„Das Stück zeigt somit eindrucksvoll, was passiert, wenn ein braver, solider Handelsmann aus seinen engen gesellschaftlichen und beruflichen Fesseln auszubrechen versucht… Dabei ist der hohe Wiedererkennungswert der eigenen Schwächen und die bissige Kritik, die auch unsere heutige, angeblich so freie Gesellschaft durchaus treffend hinterfragt, wohl ein Teil des Erfolgsgeheimnisses“, ist Regisseur Lipgens überzeugt. Weitere Erfolgszutaten sind der Nestroy-typische Wort- und Sprachwitz, die pointierte Figurenführung und nicht zuletzt die kunstvolle Überhöhung durch die allseits beliebten eingestreuten Couplets.

Apropos Couplets: Die aktuellen Texte hat der seit 40 Jahren in Wien lebende Anselm Lipgens geschrieben. Die Musik dazu stammen von seinem Sohn Frederic. Die Couplets sind sehr gesellschaftskritisch und musikalisch an die heutigen Höhrgewohnheiten angepasst.

Auf der Bühne stehen wieder wie in den letzten Jahren Profis (Leopold Dallinger, Georg Kusztrich, Franz Schiefer und Eva Weissenböck gemeinsam mit Amateuren. Erwähnenswert: Diesmal stehen drei Generationen „Weissenböck“ – die Kulturszene-Mitbegründer Burgi und Eva Weissenböck – sie lebt und wirkt seit vielen Jahren in Deutschland – sowie Evas Neffe Konstantin.

Die Premiere ist am 1. September, die weiteren Aufführungen finden vom 2. bis 24. September, jeweils freitags und samstags um 19.30 Uhr; sonntags um 18 Uhr, statt.

Infos und Karten unter www.kulturszene.at