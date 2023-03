Bezirk Baden: Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Bezirk war im Februar im Steigen begriffen.

So drangen am Donnerstag, 16. Februar, bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wienersdorfer Schöffelstraße ein.

Der Einbruch erfolgte vermutlich zwischen 18.15 und 21 Uhr am Abend. Laut Bezirkspolizeikommando Baden drückten die Einbrecher das gekippte Küchenfenster auf, drangen so ins Haus ein und brachen noch zwei weitere Verbindungstüren auf. Die Täter suchten gezielt nach verstecktem Bargeld, ihre Bemühungen waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt, es wurde nichts gestohlen.

Das Bezirkspolizeikommando bestätigt, dass es in der jüngsten Vergangenheit wieder vermehrt zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen im Bezirk in der Dämmerung kommt. Im Februar verzeichnete die Exekutive 13 Wohnhauseinbrüche im gesamten Raum Baden. Zwei Einbrüche fanden in Pfaffstätten statt, zwei in Bad Vöslau, der Rest verteilte sich laut Polizei gleichmäßig über den gesamten Bezirk.

In Berndorf waren Unbekannte erfolgreich

Erfolgreich waren unbekannte Täter am Mittwoch, 22. Februar in Berndorf in der Dr.-Ottokar-Kernstock-Straße.

Hier brachen Einbrecher eine Terrassentüre in drei Etappen mit einem unbekannten Werkzeug auf und durchsuchten die Wohnräume. Gestohlen wurden Uhren und Schmuck, die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Berndorf unter 059133-3304 erbeten.

Das Bezirkspolizeikommando ersucht daher, verdächtige Wahrnehmungen wie Autos oder Personen, die sich an Orten aufhalten, wo sie niemand kennt, und das vielleicht noch zu bestimmten Zeiten oder in regelmäßigen Abständen, der Polizei zu melden.

„Wir gehen jedem Hinweis nach, besser einmal zu oft als zu wenig“, sagt Chefinspektor Günther Skrianz vom Bezirkspolizeikommando Baden. Die Tätergruppen würden meist von Wien aus operieren.

Wer verdächtige Wahrnehmungen bei dem Einbruch in Wienersdorf wahrgenommen hat, den bittet die Polizei, diese bei der Polizeiinspektion Traiskirchen unter 059133-3313 zu melden.

