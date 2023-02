FPÖ Traiskirchen: Lojowski bleibt Partei-Obmann

Die Delegierten der FPÖ Traiskirchen wählten am Donnerstag, 16. Februar, ihren Vorstand. Der erwartbare Generationenwechsel fand nicht statt. Anton Lojowski, seit über 20 Jahren im Traiskirchner Gemeinderat tätig, wurde zu 100 Prozent als Stadtparteiobmann bestätigt. „Ich bleibe mindestens die nächsten drei Jahre Obmann. Allerdings war es der Partei insgesamt wichtig, schon die Weichen in Richtung Gemeinderatswahl 2025 zu stellen“, betont Lojowski.

Über den Spitzenkandidaten, der die FPÖ in die Gemeinderatswahl 2025 führt, werde man erst 2024 entscheiden. Wichtig ist aber für die beiden Stellvertreter Thomas Felbermayer und Günter Heil, „dass wir wieder kantigere Oppositionspolitik betreiben“. Die sachliche Ebene wolle man nicht verlassen, enttäuscht zeigten sich die FPÖ-Mandatare aber von der Haltung von Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, gegenüber der FPÖ.

Lojowski führt aus: „Es gibt nur einen Ausschuss von 15, der der FPÖ zugeteilt ist. Das ergibt sich aufgrund des D‘Hondt-Verfahrens, nachdem die Mandatsverteilung nach Wahlen berechnet wird. Aber es ist fraglich, ob man die FPÖ, wie in einem demokratischen System üblich, in Gemeindeangelegenheiten nicht mehr einbeziehen kann.“ Die weiteren Funktionen im Vorstand: Schriftführer wurde Christoph Veigl, sein Stellvertreter Thomas Reichel. Die Kassaführung liegt bei Gemeinderat Günter Heil und Jürgen Kranzl, weiters gehören Irusta Dimas und Erich Cosic dem Vorstand an, als Rechnungsprüfer wurden Uschi Obermeier und Reinhard Langthaler eingesetzt.

