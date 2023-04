Riana Polz übernimmt die Sozialistische Jugend Trumau

Am 3. April trafen sich motivierte Jugendliche in ihrem eigenen SJ-Raum im Trumauer Volksheim, um ihre Neuaufstellung zu feiern. Der neue Vorstand setzt sich aus Riana Polz als neuer SJ-Chefin, Klara Horvath als Stellvertreterin, Lea Vukovic als Kassierin und Justin Meixner als Schriftführer zusammen. Die SJ trifft sich regelmäßig in ihrem eigenen Vereinsraum, der von der Orts-SPÖ kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Neben den Treffen plant die Gruppe sportliche Turniere, Aktivitäten am Fußballplatz sowie im Sommer das eine oder andere Grillfest und wollen als Anlaufstelle für Trumaus Jugend fungieren. Die Gemeinde war auch bei der Wahl des neuen Vorstands vertreten und unterstützt das Engagement der jungen Menschen in der SJ.

