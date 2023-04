Die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft von Furth

Die Gemeinde Furth ist ein artenreicher Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere auch dank einer nachhaltigen Landwirtschaft. Hier findet man viele in anderen Regionen Österreichs schon stark gefährdete Arten. Die Lebensräume dieser Pflanzen und Tiere gilt es zu erhalten und wenn möglich in einigen Fällen zu erweitern. Darüber hinaus treffen sich in den Bergen rund um Furth einige Arten der pannonischen, wärmeliebenden Flora mit jenen mehr oder weniger reliktischen der höheren Alpen. Von Trockenstandorten bis zu Niedermooren, die Biodiversität von Furth ist hoch. Diese Vielfalt präsentierte Josef Greimler am 20. April Interessierten aus Furth und Umgebung im Gasthaus zur Bruthenne.

Greimler lebt in Berndorf. Als Professor des Instituts für Botanik der Universität Wien hat er zahlreiche österreichische und internationale Forschungsprojekte z.B. zur Vegetationsökologe der Kalkalpen geleitet. Seit 2022 ist er Vorsitzender des Naturschutzbundes NÖ.

Mit großem Interesse waren auch Bürgermeister Alois Riegler (ÖVP), Vizebürgermeisterin Natascha Partl (ÖVP) und LEADER Geschäftsführerin Anette Schawerda dabei. Eindrucksvolle Bilder, in denen Greimlers Frau besondere Momente eingefangen hat, waren der Ausgangspunkt für eine Diskussion mit Fragen zu Klimawandel und Artensterben. Gleichzeitig haben auch einige Bilder zum Staunen angeregt. Denn wer kennt zum Beispiel schon den Riesenschachtelhalm? Dieser Vortrag hat alle Anwesenden darin bestärkt, noch bewusster mit der Natur von Furth umzugehen.

