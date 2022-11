Badener Advent als Erlebnis

Ohne Einschränkungen präsentiert sich heuer der Advent in Baden. Nur bei der Energie wird eingespart, so werden die Leuchtzeiten verringert und durch auf LED-Technik umgestellt.

Der Theaterplatz wird für viele Familien mit Kindern zum Lieblings-Adventplatz avancieren: Denn neben Süßwaren, Maroni und Punsch gibt es jeden Freitag und Sonntag ein kindgerechtes Highlight. Badens Hauptplatz sorgt als Charity-Hotspot für Genuss mit Mehrwert. Die Badener Serviceclubs „Lions Club“, „Kiwanis“ und „Rotary Club“ sowie das Rote Kreuz erwarten ihre Gäste. An Sonntagen wird weihnachtliche Bläsermusik vom Rathaus-Balkon für Stimmung sorgen. Als Platz der Vereine ist der Josefsplatz wieder vielseitig. Live-Musik bietet Unterhaltung für jeden Geschmack, für die Jüngsten gibt es ein Karussell. Ein Fotoautomat hält Erinnerungen fest.

Ein Erlebnis für die ganze Familie verspricht wieder der „Advent im Park“ zu sein, präsentiert von der Volksbank. Bereits am 16. November, also zwei Tage vor der Eröffnung, laden im Kurpark alle 25 Hütten zum Soft Opening.

Nachhaltigkeit steht im Zentrum

Das durchdachte Konzept findet sich im ökologisch hergestellten Punschhäferl genauso wie im Mülltrennungskonzept oder den Möbeln aus recyceltem Holz. Neben hochwertiger, regionaler Gastronomie bieten Pop-Up-Hütten nachhaltige Geschenkideen. Dazu kommt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Die veranstaltende Agentur HSG Events ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Green Events zertifiziert. „Wir freuen uns unglaublich, den Menschen nach den letzten Jahren endlich wieder ein volles Adventerlebnis bieten zu können“, frohlockt Dominik Gschiegl von HSG.

Wirtschafts-Stadträtin Carmen Jeitler-Cincelli, die vor vier Jahren maßgeblich an der Neukonzeption des Badener Advents beteiligt war, ist stolz: „Man sieht, was man bewegen kann, wenn man an eine Idee glaubt und sie konsequent verfolgt.“ Die Leiterin des WirtschaftsService, Dolores David-Fromm unterstreicht Badens Service der Sonntags-Öffnungszeiten: „Es ist eine echte Besonderheit, dass Weihnachtsgeschenke in Baden auch an den Adventsonntagen besorgt werden können. Über 50 Betriebe sind mit dabei.“ „Ein Weihnachtsbummel in Baden ist immer ein Erlebnis“, betont Bürgermeister Stefan Szirucsek. „Danke, dass ihr uns diesen Advent schenkt“, richtet Vizebürgermeisterin Helga Krismer ihre Wertschätzung an das Team der HSG Event GmbH, das den Nachhaltigkeitsgedanken vor vier Jahren fix im Badener Advent etabliert hat. Der Advent in Baden habe eine enorme Zugkraft, die zu namhaften Nächtigungen führe, freit sich auch Tourismusdirektor Klaus Lorenz.

