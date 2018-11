Nach dem Umbau des Volksheimes wurde im Jahr 2002 dort auch ein Gastronomiebetrieb untergebracht. Seit vielen Jahren wurde das Lokal von der „Volksheim Betriebsstätten GmbH“ geführt, dessen Eigentümer der Verein „Volksheim Trumau“ ist. Im heurigen September schlitterte das Unternehmen in den Konkurs und das Lokal wurde dicht gemacht.

Nun erheben die ehemalige Geschäftsführerin und ihr Gatte, er war als Koch angestellt, Vorwürfe, dass sie um mehr als 2.500 Überstunden umfallen würden. Verantwortlich dafür machen sie den Verein, in dessen Vorstand vier SPÖ-Gemeinderäte sitzen sowie im erweiterten Vorstand auch Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross (SPÖ).

„Wir verlangten immer wieder die Anpassung der Öffnungszeiten. An manchen Tagen arbeiteten wir mehr als 14 Stunden ohne Auszahlung der Überstunden“, so Geschäftsführerin Sandra S.

Mitte August schrieb Anwalt Gottfried Forsthuber, er ist auch ÖVP-Gemeinderat in Baden, einen Brief an den Verein Volksheim. „Der Vorstand des Vereins Volksheim besteht fast nur aus SP-Gemeinderäten, Kollross war also bestimmt informiert. Als Geld gefordert wurde, machten die SP-Vertreter dann den Laden eiskalt dicht“, so der Anwalt, der die Angelegenheit politisch sieht: „Ihre Kampagne gegen den sogenannten 12 Stunden-Arbeitstag wirkt fragwürdig, betrachtet man das Verhalten der SPÖ in diesem Fall.“

Der Vereinsobmann und SPÖ-Gemeinderat Jürgen Pitschmann sieht die Situation anders: „Der Verein war nie in die aktive Geschäftsführung eingebunden. Dafür hatten wir ja die Geschäftsführerin. Ihre Aufgabe war es, die Dienstpläne zu erstellen.“

Auch der Vorwurf, der Verein habe die Firma nach der Forderung der beiden Angestellten in Konkurs geschickt, sei falsch: „Es gab bereits eine Konkursandrohung der Gebietskrankenkasse bezüglich offener Forderungen. Daher musste die Geschäftsführerin den Konkurs anmelden“, so Pitschmann.

„Ich hatte keinerlei Einblick in den aktiven Geschäftsprozess und habe auch nie vorgeschrieben, wann das Lokal offen sein muss“

Ortschef Kollross ärgert sich über Presseberichte zu diesem Fall und dass man ihm persönlich vorwirft, mit der Angelegenheit in Verbindung zu stehen: „Ich hatte keinerlei Einblick in den aktiven Geschäftsprozess und habe auch nie vorgeschrieben, wann das Lokal offen sein muss“, wehrt er sich gegen die Anschuldigungen. „Mir kommt es nur sehr seltsam vor, dass einer von zwei Köchen keine einzige Überstunde hat, der andere dafür über tausend“, so Kollross, der hinter der Angelegenheit vor allem ein politisches Motiv sieht: „Es ist für mich klar der Versuch eines ÖVP- Gemeinderates aus Baden, hier einen politischen Skandal zu produzieren. Und scheinbar wird er dabei von unserer örtlichen FPÖ unterstützt“, ärgert er sich. Was Forsthuber naturgemäß zurückweist: Er vertrete lediglich die Interessen seiner Mandanten, sagt er zur NÖN.

Da die angeblichen Überstunden zum Teil schon mehr als sechs Monate zurückliegen und die Geschäftsführerin in einer Leitungsfunktion stand, wird nur ein kleiner Teil der geforderten Überstunden vom Insolvenzentgeltsicherungsfond bezahlt.