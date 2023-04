100 Jungbäume für die Ebreichsdorfer Piestingau

Das Vorzeigeprojekt Projekt „900 Bäume für Ebreichsdorf“ befindet sich dieses Jahr bereits mitten in der zweiten Halbzeit. Diese Woche wird der Baumbestand wieder mit über 100 Jungbäumen aufgestockt. Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, nahm die frische Lieferung am Gelände des Maschinenrings in Ebreichsdorf in Empfang. Bisher wurden schon über 500 Bäume im Zuge der vier Jahre dauernden Großaktion in Ebreichsdorf gepflanzt.

Piestingau bekommt grüne Baumachse

Diese Woche wird die Piestingau-Zufahrt um eine grüne Achse ergänzt, die sich zukünftig bis zum neuen Bahnhof, sowie bis zum Ende der Ausfahrt Richtung der B60 erstrecken wird. Weiters wurde bei der aktuellen Pflanzaktion auch wieder vielen Bürgerwünschen nachgekommen.

Kocevar betont: „Es macht mich stolz, dass sich unsere Stadt mit der größten Baumpflanzaktion Ebreichsdorfs mit Jungbäumen füllt und dies auch über die Stadtgrenzen hinaus bemerkt wird. Zum Beispiel, dass die Offensive mit dem höchsten Umweltpreis Niederösterreichs prämiert und unsere Stadt aufgrund dessen für ein ‚Natur im Garten‘-Fortbildungsseminar für das Industrieviertel ausgewählt wurde.“

Für jeden Baum wurde Standort gefunden

Das zeige, dass es auch nach den anfänglichen Schwierigkeiten, so viele richtige Standorte für die Pflanzungen zu finden, die richtige Entscheidung war. Ein Dank geht auch an Umweltstadträtin Maria T. Melchior, Grüne, den Bauamtsmitarbeitern und dem Maschinenring für die professionelle Vorbereitung und „unserem Stadtgartenamt für die ausgezeichnete Umsetzung und Pflege der neuen Bäumchen.“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.