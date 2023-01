Traiskirchens Bürgermeister Babler: "Bin zu buchen"

Werbung

Warum er erst jetzt zwei Wochen vor dem 29. Jänner, an dem die NÖ Landtagswahl stattfinden wird, seinen Vorzugsstimmenwahlkampf startet, begründet Andreas Babler so: "Natürlich habe ich überlegt, aber es gibt so viele Dinge, die im Argen liegen in diesem Land. Und es gibt so viele Leute, die etwas verändern wollen gemeinsam mit mir."

Es sei eben Zeit, "Politik anders zu denken", er leide genauso wie viele anderen Menschen an der derzeitigen Form, "Politik zu machen und zu denken". Mit seinem Vorzugsstimmenwahlkampf schade er auch nicht Sabrina Divoky, der Traiskirchner Gemeinderätin, die auf der Bezirksliste für die SPÖ kandidiert und in der gesamten Stadt omnipräsent plakatiert ist. Traiskirchen verfüge als "gallische Stadt in Niederösterreich" über eine gewisse Stärke, "jetzt zeigen wir doppelte Kraft gegenüber dem Land Niederösterreich", sagt Babler.

Er sieht seinen Vorzugsstimmenwahlkampf als "Bewegung, die von hunderten Leuten getragen wird". Dabei handle es sich um Menschen aus verschiedenen politischen Lagern, "auch vonseiten der Grünen, der SPÖ, der FPÖ, der NEOS und der ÖVP sind welche dabei", sagt Babler. Er fühle sich "sehr geehrt über jeden, der sich dieser Bewegung anschließt".

Wer Andreas Babler live erleben will, kann den Bürgermeister auch über www.andibabler.at buchen. "Wer 20, 30 Leute zusammenbringt und sich bei mir meldet, zu dem komme ich gerne. Noch lässt es meine Terminkoordination zu", macht Babler Hoffnung darauf, dass Babler bald "in echt" in diversen Gemeinden zu erleben sein wird.

