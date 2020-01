Die größte Niederlage muss im Bezirk die SPÖ in Berndorf einstecken, die unter Vizebürgermeister Kurt Adler fast 21 Prozent der Stimmen verliert und nur mehr mit knapp über fünf Prozent Vorsprung an der Spitze steht. Hauptgrund für die roten Verluste ist der Wechsel des bisherigen SPÖ-Bürgermeistes Hermann Kozlik zur neugegründeten Liste Zukunft Berndorf, in der er einige ehemalige SPÖ-Weggefährten vereinen konnte.

Bitter ging die Wahl auch für den Listenbürgermeister der Gemeinde Enzesfeld-Lindabrunn aus, der acht Prozent verlor und auf eine unter Karin Scheele erstarkte SPÖ traf, die sich um fast 14 Prozent steigern konnte. Den größten Zugewinn verzeichnet die ÖVP in Furth an der Triesting, wo sie durch die Fusionierung mit der bislang regierenden Liste ein Plus von 47,2 Prozent erzielte und auf 96,4 Prozent aller Stimmen kam. Einen Erdrutschsieg fährt ÖVP-Bürgermeister Christian Macho in Kottingbrunn ein, der erstmals die Absolute holt.

Einen der größten Zugewinne hat Pottensteins Daniel Pongratz. Gut lief es auch in der Bezirkshauptstadt Baden, wo die ÖVP unter Stefan Szirucsek fünf Prozent zulegte und somit drei Mandate mehr als zuletzt hat. Wahlgewinner in Baden sind auch die Grünen, die sich ebenso um drei Mandate steigern konnten. Die FPÖ konnte in Seibersdorf stark zulegen und erreichte ein Plus von 10,4 Prozent. Trotz Stimmenverlusten bleibt hier aber die ÖVP unangefochten die Nummer Eins.

Berndorf und Kottingbrunn schmerzen, war aber leider, aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten erwartbar.“ Andreas Kollross (SPÖ)

Bemerkenswert ist die Gemeinde Tattendorf, wo die regierende Liste UHL um fast 22 Prozent anwuchs und Bürgermeister Alfred Reinisch die absolute Mehrheit erlangte.

Die rote Hochburg im Bezirk bleibt Traiskirchen unter Andreas Babler mit knapp 72 Prozent.

„Es ist im Großen und Ganzen so ausgegangen, wie man es erwarten konnte“, resümiert SPÖ-Bezirksobmann Andreas Kollross den Ausgang der Gemeinderatswahlen im Bezirk Baden. „Pottenstein und Mitterndorf sind natürlich erfreulich, aber auch die restlichen SPÖ-Bürgermeister haben hervorragende Ergebnisse eingefahren“, fasst er zusammen. „Berndorf und Kottingbrunn schmerzen, war aber leider, aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten, erwartbar“, betont er. Der Zugewinn in Enzesfeld hingegen sei „erfreulich und ein großer Schritt in die richtige Richtung“, hebt er den Wahlsieg von Landtagsabgeordneter Karin Scheele hervor.

„Das Wahlergebnis entspricht der allgemeinen Stimmung und dem Bundestrend. Die Leute sind verärgert und bleiben der Wahl fern“, lautet die Stellungnahme von FPÖ-Bezirksparteiobmann und Spitzenkandidat Peter Gerstner. Die FPÖ habe im Bezirk Baden 29 Mandate gewonnen. „Wenn man sich einzelnen Gemeinden ansieht, dann gibt es da und dort Ausreißer, so wie in Seibersdorf wo wir zwei Mandate gewinnen. Hier hat es auch mit dem Kandidaten zu tun, der aus dem Ort kommt und viele persönlich kennt.“

Bei den NEOS freut man sich, in allen angetretenen Ortschaften den Sprung in den Gemeinderat geschafft zu haben: Oberwaltersdorf, Traiskirchen, Ebreichsdorf und Bad Vöslau, wo es sogar zwei Mandate geworden sind. In Baden gewannen die NEOS ein Mandat dazu. Gemeinderat Helmut Hofer-Gruber freut sich besonders über den Einzug der NEOS in Traiskirchen.

Fussi Eine überglückliche Helga Krismer beim Betreten der Wahlparty.

Grünen-Landessprecherin Helga Krismer ist außerdem über den Erfolg der Grünen in Heiligenkreuz stolz, hier erreichten sie ein Plus von über vier Prozent. Um knapp zwei Prozent konnten die Grünen in Kottingbrunn zulegen. Für die ÖVP bringt es Landtagsabgeordneter und Pfaffstättens Bürgermeister Christoph Kainz auf den Punkt: „Ich bin stolz und gratuliere den Ortsgruppen zum besten ÖVP-Ergebnis im Bezirk, das wir je hatten. Nun ist auch die ÖVP die klare Nummer 1, was die Anzahl der Gemeinderatsmandate betrifft.“

