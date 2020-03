Fussi

Die Waldarbeiten im Bereich unterhalb der Ruine Rauheneck sorgen für Kritik. Die Maßnahmen seien wegen der Schäden an den Schwarzföhren nötig und würden den Erfordernissen angepasst durchgeführt werden, heißt es seitens der Stadtgärten. Für diesen Frühling sind in diesem Bereich Aufforstungen mit Traubeneiche und Hainbuche, sowie Kirsche, Speierling und Elsbeere vorgesehen. In den anderen Waldbereichen wird auf die Naturverjüngung mit Linde und anderen Laubbäumen gesetzt.