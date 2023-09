Bestseller-Autorin Maria Publig auf Krimi-Reise in Baden

Mit dem bereits siebenten Teil der Waldviertel-Krimi-Reihe hat sich Maria Publig in die Herzen der Leser und Krimifans geschrieben. Nun ist die ehemalige ORF-Redakteurin mit den bekanntesten Badener Buchgeschäften und ihren Fans auf Tuchfühlung gegangen. Hautnah und authentisch. Denn ihre Bücher finden sich auf Bestsellerlisten und Publig ist auch bei ihren Lesungen der persönliche Kontakt zum Publikum stets wichtig.

Und so besuchte sie die beliebten Badener Buchhandlungen in der Innenstadt „Bücher Schütze“ und die „Buchhandlung Zweymüller“, die ihre Werke besonders schön präsentiert im Sortiment haben. Und redete mit den Buchhändlerinnen und Buchhändlern sozusagen im Fachjargon. Auch mit den Fans fanden angeregte, interessante Gespräche statt.

Die Bestseller-Autorin Maria Publig (re. im Bild) auf Krimi-Tour in Baden mit der "Bücher-Schütze" Chefin a. D. Elisabeth Braun und dem seit Jahrzehnten wohl beliebtesten auf dem Badener Bauernmarkt vertretenem Landwirt Andreas Brunner. Foto: Nadja Tröstl

Von Mozart und ORF zum Krimi

Die berufliche Karriere der gebürtigen Wienerin könnte nicht vielseitiger sein. Nach dem Studium der Theater-, Film-, und Medienwissenschaften machte sie journalistisch große Schritte. Die Tätigkeiten beim Wiener Stadtmagazin „Falter“ und der Tageszeitung „Der Standard“ waren der Beginn ihrer Karriere. Die erste Buchpublikation erschien sogar unter dem Titel „Mozart – ein unbeirrbares Leben“. Das erweckte auch das Interesse des ORF an dem aufstrebenden Talent. 15 Jahre, zum Teil in leitender Funktion, war Publig für den ORF tätig.

Morde, Killerkarpfen und eine heiße Spur

Dann kam der Genrewechsel. Die thematische Vielfalt ihrer in Niederösterreich angesiedelten Romane ist einprägsam. Naturgemäß geht es wie in dem 2018 erschienenen Erstlingswerk „Waldviertelmorde“ (mittlerweile in der neunten Auflage) um facettenreiche, humorvolle, aber auch düstere Geschichten. „Sozial spröde Themen werden von mir so aufbereitet, dass sie vom Publikum gerne gelesen werden. Solche, die man mitunter in Zeitungen auch fast überblättern würde. Aber mich interessieren sie, und ich verpacke sie in eine spannende Geschichte, die fesselt“, erzählt Maria Publig. In „Killerkarpfen“ wird beispielsweise um ein beklemmendes Familiengeheimnis herum ermittelt. In „Waldviertelfluch“ ist man einem Weinskandal auf der Spur. Und im aktuellen Fall „Waldviertelspur“ treibt die Holzmafia nach einer Umweltkatastrophe global ihr Unwesen. Für jeden Krimileser gibt es eine Vielfalt an spannenden Themen, da jeder Teil eine in sich abgeschlossen Geschichte ist.

„Enge Verbindung zu Niederösterreich“

Zu Niederösterreich hat Publig eine starke Verbindung, wie sie in Baden betont: „Ich möchte mit meinen Protagonisten auch eine Verbindung und Wiedererkennung für Niederösterreich schaffen. In erster Linie mit meiner Ermittlerin, die den klingenden Namen Walli Winzer trägt.“ Wichtig ist ihr immer die Authentizität, das Menschliche. „Ich erfinde keine Region und lasse mich sowohl vom Waldviertel als auch von Baden inspirieren.“ Charaktere und Landschaften fließen in die teilweise auch als Gesellschaftsromane angelegten Bücher mit ein. Der Schriftstellerin ist wichtig, dass Walli Winzer eine durchsetzungsstarke, handlungsaktive Figur ist. Und: Sie ist nicht perfekt. Sie steht sich manchmal durchaus selbst im Weg und schießt mitunter sogar übers Ziel. Wunsch und Credo von Publig: Der Bogen der Reihe sollte niemanden kalt lassen - was sie bisher eindrucksvoll bewiesen hat.