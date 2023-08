Land investiert in die Wasserversorgung in Mitterndorf

Kernaufgabe einer Gemeinde ist es, die Infrastruktur zur Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, zu der auch die Versorgung mit Trinkwasser zählt. In den frühen 90er Jahren wurde daher auch in Mitterndorf begonnen, das öffentliche Wasserleitungssystem auszubauen.

Im Jahr 2019 startete unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Jechne eine neue Offensive zur Erweiterung dieses Systems. „Seit 2019 wurden insgesamt 70 Wohnhäuser an das öffentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen“, berichtet der Ortschef.

Ursprünglich war geplant, den finalen Ausbau im Juni 2023 abzuschließen, wofür rund eine Million Euro veranschlagt waren. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung hat man sich jedoch entschieden, den Ausbau zu verschieben, wie Bürgermeister Jechne erklärte. Das Land hat bereits eine Förderzusage von insgesamt 121.350 Euro für den letzten Bauabschnitt im Jahr 2022 sowie für den jetzt verschobenen Bau erteilt.

Nun strebt man in Mitterndorf an, den Ausbau so bald wie möglich abzuschließen. Ein genaues Datum für die Fertigstellung steht derzeit noch nicht fest. Das Land Niederösterreich hat insgesamt Fördermittel in Höhe von 4,9 Millionen Euro für den Ausbau von 42 Wasserversorgungs- und 30 Abwasserentsorgungsanlagen bewilligt, darunter auch für die Wasserleitung in Mitterndorf.

„21.000 Kilometer Leitungsnetz verteilen das kostbare Nass im ganzen Land. Aber Wasser ist nicht in allen Regionen gleichmäßig und in gleicher Qualität verfügbar, mit Transportleitungen gleichen wir daher regionale Schwankungen aus. Darüber hinaus legen wir einen großen Fokus darauf, den Flüssen wieder mehr Raum zu geben. Neben der Wasserversorgung liegen weitere Schwerpunkte auf Aufbereitungs-und Naturfilter-Anlagen, der Elektrifizierung von Feldbrunnen sowie der Errichtung von Speicherteichen, mit denen das Wasser in der Region gehalten wird. Das hilft der Landwirtschaft und ist gleichzeitig Umweltschutz mit Hausverstand“, informiert Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).