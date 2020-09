Über einen Riesenerfolg darf sich Pastoralassistent Michael Klauser von der römisch-katholischen Kirche Deutsch Wagram über seine Aktion für Corona-Opfer freuen. Rund 10.000 Euro konnte er damit für Notleidende lukrieren.

Seine Idee, ein Fest am Waxeneck (796 Meter auf dem Gebiet der Gemeinde Pottenstein) zu organisieren und mit Spendern Preise aufzutreiben, ging voll auf. Stolze 170 Preise konnten im Beisein von Rechtsanwalt Werner Maierhofer von der Kanzlei am Kai neue Besitzer finden und bereiteten sämtlichen Gewinnern große Freude. Unterstützung bekam er beim Festakt seines im kleinen Rahmen durchgeführten „Summer Ending“ Festes am Waxeneck auch von Pfarrer Peter Paskalis aus Deutsch-Wagram, der eine Bergmesse samt Segnung des neuen Triestingtaler Schutzengerls Oana Miklaus feierte. Die Festpredigt, in welcher es um „Dankbarkeit“ ging, hielt Pastoralassistent Klauser selbst.

Holzinger.Presse Das neue Triestingtaler Schutzengerl Oana Miklaus mit Bürgermeister Daniel Pongratz.

Liedermacher David Kaiser begleitete den gelungenen Abend musikalisch. Rechtsanwalt Mayerhofer sorgte für einen rechtlich korrekten Ablauf der Verlosung, die auch von Gerhard Suchy filmisch festgehalten wurde. „Ich möchte mich bei wirklich allen Spendern und Helfern auf das Herzlichste bedanken. Besonders bemerkenswert finde ich den Umstand, dass sogar aus Tirol zwei wunderschöne Hauptpreise gespendet wurden: Eine Raftingtour auf der Ötztaler Arche von der Firma ‚Natur Pur‘ plus Übernachtung im Aktivhotel Daniel von der Familie Pohl im Wert von 400 Euro als Sommerpreis und eine Iglunächtigung im Schneedorf Hochötz mit Romantikdinner und zwei Zweitagesskipässen im Wert von ca. 700 Euro“, sagte Klauser.

Holzinger.Presse Gerhard Suchy hielt die Veranstaltung mit Verlosung filmisch fest.

Susi und Karl-Heinz Rottensteiner zauberten am Waxeneck ihre bekannten und beliebten Köstlichkeiten, davon überzeugten sich auch der Bürgermeister aus Pernitz Hubert Postiasi, ÖVP, aus Deutsch Wagram Friedrich Quirgst, ÖVP, und aus Pottenstein Daniel Pongratz, SPÖ, die Berndorfer Stadträte Gerhard Ullrich, FPÖ, in Vertretung des Bürgermeisters Franz Rumpler, ÖVP, und Erich Christian Rudolf, SPÖ.