Günter Grill folgt Rettenbacher als Obmann bei No Problem Baden

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Günter Grill ist bei der Generalversammlung des Vereins No Problem Baden zum neuen Obmann gewählt worden und folgt in der Funktion auf Maria Rettenbacher. Seine Vorgängerin wird aber als neu gewählte Ehrenpräsidentin weiterhin „das Gesicht von No Problem Baden bleiben“.

„Für mich ist der Zeitpunkt ein ganz idealer“, sagt sie und ist überzeigt, dass Grill den Verein „so gut, wenn nicht besser“ führen werde. 22 Jahre seien reibungslos verlaufen, nur die Pandemie hätte Spuren hinterlassen, „ich bin ein bisschen müde geworden“, sagt Rettenbacher. Günter Grill legte das Versprechen ab, den Verein „in ihrem Sinne weiter zu führen“.

Der Verein No Problem Baden ist ein gemeinnütziger, mildtätiger und nicht auf Gewinn gerichteter Verein, dessen primäres Ziel es ist, Menschen mit und ohne besonderen Bedürfnissen, jeglichen Alters und Herkunft durch Veranstaltungen, wie der No Problem Gala oder dem No Problem Ball, die Möglichkeit zu geben, Integration aktiv zu leben und miteinander eine gute Zeit zu verbringen. Ein großer Schwerpunkt liegt in der sportlichen Förderung, wo der Verein große Erfolge feiert. „Wir sind im Behindertensport nicht wegzudenken“, ist Grill stolz.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.