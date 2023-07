Sanierung B17: Erste Staus vor Traiskirchen schon jetzt

„Die Landesstraße B 17 entspricht im Kreuzungsbereich mit der L156 (Trumauer Straße) auf Grund ihres Alters und der vorhandenen Fahrbahnschäden (Ausmagerungen, Risse, Setzungen etc.) nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, den Kreuzungsbereich zu sanieren“, informiert Gerhard Fichtinger, Pressereferent des NÖ Straßendienstes. Dabei wurde bereits mit vorbereitenden Arbeiten begonnen, „die heiße Phase startet mit Montag, 17. Juli“, informiert Fichtinger. Ihm ist bewusst, das es sich hierbei um eine neuralgische Stelle handelt, „aber man kann diese Sanierungsarbeiten nicht ewig aufschieben, sondern muss sie jetzt angehen - auch wenn Staus die Folge sind“, sagt Fichtinger.

So werden im Kreuzungsbereich neue Betonfelder hergestellt und im Anschlussbereich werden zwei Lagen Asphalt neu aufgebracht. Außerdem werden die Mittelinsel auf der L 156, der bestehende Gehsteig und die Ausfahrtstrompete der L 156 auf die B 17 an den heutigen Stand der Technik angepasst. Die Verkehrsführung erfolgt in sechs Phasen, bei denen der Verkehr mit Hilfe entsprechender Bodenmarkierungen und Leitbaken durch das Baufeld geführt wird. Der Verkehr wird mit Baustellenampeln geregelt. „Auf Grund der Bautätigkeiten sind im Baustellenbereich mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen“, gibt Fichtinger zu bedenken.

Während der gesamten Bauphase ist die Zufahrt zur Kleingartensiedlung südlich der B 17 für Kraftfahrzeuge gesperrt. Ein Zu- und Abfahren über die Hirschäckergasse ist möglich und wird ausgeschildert. Die Zu- und Abfahrt zum nördlichen Teil der Kleingartensiedlung ist jederzeit möglich. Der bestehende Schutzweg über die L 156 kann während der Bauarbeiten nicht genutzt werden. Ein gesichertes Queren kann daher während der Bauarbeiten nicht garantiert werden.

Die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen am 17. Juli und enden voraussichtlich am 31. August. Die ausführende Firma ist das Bauunternehmen Pittel & Brausewetter. Die Gesamtbaukosten von rund 535.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.