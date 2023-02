Berndorf: Mord-Verfahren eingestellt

Auch nach einigen Wochen herrscht in der Krupp Stadt Entsetzen über die blutige Tat in der Asylstraße, bei der eine 59-jährige Volksschullehrerin getötet und ihre 58-jährige Schwester schwer verletzt wurde.

Der mutmaßliche Täter, der 57-jährige Bruder der beiden Schwestern, richtete sich nach der Tat mit einer Schrotflinte selbst. Er wurde bereits am Mittwoch, den 25. Jänner in Berndorf bestattet. Er hinterlässt eine erwachsene Tochter, die in Wien sesshaft ist. Seine ermordete Schwester wurde noch nicht bestattet.

Die zweite Schwester, die nach der Tat noch den Notruf verständigen konnte, soll außer Lebensgefahr sein und sich auf dem Weg der Besserung befinden. Staatsanwalt Erich Habitzl äußert sich zu der Tat dahingehend: „Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten laut § 75 StGB wurde infolge seines Todes eingestellt.“ Wie bereits in der NÖN berichtet, dürften Erbschafts-, bzw. Geldstreitigkeiten das Motiv für die Tat gewesen sein.

