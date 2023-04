Badener „Hauswiesen-Brücke“ wird saniert

Im Zuge einer Überprüfung der Albrechtsbrücke hinter dem Hotel Sacher wurden erhebliche Schäden am Korrosionsschutz des Stahltragwerks, am Holzbelag sowie an den gemauerten Widerlagern festgestellt. Mit der Überprüfung war das Büro „Öhlinger und Partner Ingenieure“ betraut, das auch ein Sanierungskonzept erarbeitet hat.

Die Brücke soll rechtzeitig vor den Sommermonaten wieder als Einstiegstor zum „Wegerl im Helenental“ benützt werden können. Mit der notwendigen Sanierung der Albrechtsbrücke „Hauswiesensteg“ soll voraussichtlich am 11. April begonnen werden. Die Sanierungsarbeiten sollen – in Abhängigkeit von der Witterung - bis 30. Juni abgeschlossen sein.

Während der Korrosionsschutzarbeiten am Stahltragwerk muss die Brücke staubdicht eingehaust werden. Sie ist daher während der Sanierung gesperrt. Die Fußgänger werden ersucht, auf den ca. 340 Meter flussabwärts liegenden Eugensteg auszuweichen, um die Schwechat zu queren.

Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) erklärt: „Die 1879 erbaute Albrechtsbrücke ist ein historisch wertvolles Stahlbauwerk des 19. Jahrhunderts. Sie ist eine der ältesten Stahlbrücken, die es in Niederösterreich gibt. Mit der Sanierung und der Erneuerung des Korrosionsschutzes erhalten wir dieses Baudenkmal für die nächsten Jahrzehnte.“

Die Sanierung der denkmalgeschützten Brücke wird die Stadt 384.000 Euro kosten, sagt der Bürgermeister, alleine der Korrosionsschutz mache 276.000 Euro aus. Beim Bundesdenkmalamt wurde um eine Förderung angesucht.

