Die Welt zu Gast im Kuchlerhaus

Das Jahr 2022 wurde von den Vereinten Nationen zum „Internationale Jahr des Glases“ ernannt. Grund genug für die Familie Kuchler in ihrem Zentrum für Glaskunst, dem „Empire of Glass“ (Kuchlerhaus), vom 11. bis 13. November die internationalen Glastage zu veranstalten.

Auf die Besucher warteten neben den Ausstellungen internationaler Künstler unter anderem beeindruckende Shows wie die Fertigung eines Wikinger-Glasschwertes sowie Vorführungen von Glastechniken wie Gravur, Tiffany oder Glasmalerei. Zur Eröffnung kamen zahlreiche Besucher, darunter auch die bekannte Energetikerin Rosalinde Haller. John Herzog führte durch den Abend und präsentierte die Glaskünstler aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Schweden, Argentinien und den USA.

„Wir sind als Stadtgemeinde Ebreichsdorf sehr stolz, eine so engagierte Künstler- und Unternehmerfamilie, wie es die Familie Kuchler ist, in unserer Gemeinde zu haben!“, so ein sichtlich stolzer Stadtchef, der den drei Generationen im Kuchlerhaus Blumen streute.

Sandra Kopf-Kuchler begrüßte ebenfalls ihre Gäste: „Bei uns sieht man Glaskunstwerke, die mit viel Fertigkeit und Liebe nach einem wundervollen Handwerk gemacht wurden. Wir freuen uns sehr, so hochkarätige Glaskünstler aus der ganzen Welt bei uns in Weigelsdorf begrüßen zu dürfen“, so Kopf-Kuchler, welche für die Organisation der Veranstaltung wesentlich verantwortlich ist. Gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Glaskünstler Peter Kuchler III, ihren Eltern Peter II und Gabriele und ihrer Großmutter Hilde Kuchler, ist sie in der dritten Generation für die Geschicke im Kuchlerhaus verantwortlich. Das Interesse an der Ausstellung sowie am Glasmuseum, welches heuer sein zehnjähriges Jubiläum feiert, war am ganzen Wochenende sehr groß.

