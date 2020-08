Ein Pkw, der von der A3 auf die B60 abbiegen wollte, dürfte einen herannahenden Pkw übersehen haben und dieser prallte seitlich in das Fahrzeug. In weiterer Folge wurde der Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt und mit dem Roten Kreuz Landegg ins Krankenhaus nach Baden gebracht.

Die Feuerwehr Weigelsdorf führte die Bergung der Fahrzeuge durch. Während der Bergungsarbeiten musste die B60 teilweise gesperrt werden.