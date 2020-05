Zu einem Polizeieinsatz kam es am 13. Mai 2020 am Spielplatz beim Sportzentrum in Weigelsdorf. Passanten beobachteten Jugendliche, wie sie mit einer Waffe am Spielplatz hantierten. Während des Vorfalles befanden sich ausser den Jugendlichen auch zahlreiche Kleinkinder und Eltern am Spielplatz.

Die alarmierte Polizei traf wenig später am Spielplatz ein und stellte die Jugendliche zur Rede. Diese händigten dann eine sehr echt aussehende Waffe an die Polizisten aus. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage den Vorfall. „Es wurde eine Luftdruckpistole, die kaum von einer echten Waffe zu unterscheiden ist, sichergestellt“, heißt es.

www.monatsrevue.at