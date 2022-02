Kleinkind in Pkw eingeschlossen

In Weigelsdorf war ein Kleinkind im Kindersitz in einem Auto eingeschlossen. Der Schlüssel befand sich im Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte über eine kleine Seitenscheibe in das Fahrzeug gelangen und dieses öffnen. Das Kleinkind konnte unverletzt an die besorgten Eltern übergeben werden.

Im Zuge des Einsatzes erlitt ein Feuerwehrmann einen Schwächeanfall. Er wurde bis zum Eintreffen der Rettung von den Feuerwehrmännern betreut und danach mit dem Samariterbund Ebreichsdorf ins Krankenhaus gebracht.

www.monatsrevue.at

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden