Ein Großaufgebot an Polizei-Einsatzkräften wurde am Mittwochabend zu einer Wohnhausanlage in Weigelsdorf alarmiert. Ein Notruf war zuvor bei der Polizei eingegangen, dass eine Person Bewohner mit einer Machete in der Gartenanlage bedrohe.

Zahlreiche Uniformierte und zivile Kräfte der Polizei mit Schutzwesten und Maschinenpistolen umstellten und durchsuchten die Wohnhausanlage. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra war mit einem dutzend Beamten vor Ort.

Eine Person mit „Machete“ konnte schließlich nicht gefunden werden. Der Anzeiger, der den Großeinsatz auslöste, wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, er dürfte an psychischen Problemen leiden und sich den Vorfall nur eingebildet haben.

www.monatsrevue.at