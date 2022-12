Bezirk Baden: Arbeiten am 24. Dezember

Werbung

„Der 24. Dezember gehört der Familie, die Feiertage danach aber unseren Gästen“, verkündet Küchenchef Franz Rosenbauch vom Restaurant „Rosenbauch´s“ in Ebreichsdorf.

Das Gourmetrestaurant hat am 25. und 26. Dezember geöffnet, wo viele Familien in dem Lokal Weihnachten feiern werden. „Das sind für uns natürlich sehr umsatzstarke Tage, die wir nicht auslassen können und arbeiten müssen“, präzisiert Zwillingsbruder Karl Rosenbauch. Doch die Brüder sind es gewohnt, immerhin sind sie in einem Wirtshaus aufgewachsen.

Nicht wesentlich anders werden sich die Weihnachtstage bei Bezirkswirtesprecher Gerhard Maschler aus Wienersdorf gestalten. Schon lange betreibt er den Gasthof Maschler. Am 24. Dezember werden die Türen jedoch, wie auch bei den Rosenbauchs, geschlossen bleiben. Gekocht wird dann nur für die Familie: „Traditionell werden wir Geselchtes, Kümmelbraten und viele verschiedene Beilagen verschmausen“, so Maschler.

Am 25. und 26. Dezember wird mittags geöffnet sein, komme hier schließlich einiges an Kundschaft. Die Weihnachtsfeiertage zählen grundsätzlich zur lukrativsten Zeit für Gastronomiebetriebe und Maschler sei froh, dass die Lokale im Bezirk für Weihnachtsfeiern gut gebucht seien und auch ansonsten wieder viele Gäste kämen. Vom 27. Dezember bis zum fünften Jänner stehe dann aber der wohlverdiente Urlaub an.

Urlaub macht auch die Badener Star-Astrologin und Ö3-Moderatorin der Sendung „Sternstunden“ Gerda Rogers, und zwar über die Weihnachtstage hinweg. Zusammen mit Manager Clemens Trischler wird sie von 22. bis 27. Dezember in Dubai weilen, bevor es dann zurück nach Baden geht. Zum Jahreswechsel herrsche für Rogers naturgemäß nämlich Hochkonjunktur, und außerdem feiert sie am 1. Jänner ihren Geburtstag - natürlich im Ö3-Studio.

Für Lois Lammerhuber, den renommierten Fotografen und Kurator des stets gut besuchten internationalen Fotoevents „Festival La Gacilly-Baden Photo“ spielt weihnachtliche Tradition eine wichtige Rolle: „Weihnachten wird, seit dem ich auf der Welt bin, bei meiner Mutter gefeiert. Damals war es eine bescheidene Zeit, lebten wir schließlich noch in der russischen Besatzungszone. Fleisch gab es das ganze Jahr über nicht, nur an Weihnachten Bratwürstel. Diese essen wir nach wie vor jeden Weihnachtsabend“, sagt Lammerhuber. Anders sieht es in der Wachstube der Polizeiinspektion Baden aus, wie Chefinspektor Michael Sporer erzählt.

„Der 24. Dezember ist bis zu der Zeit, wo die Geschäfte schließen, ein ganz normaler Stresstag. Daher sind wir auch ganz normal besetzt. Wenn die Geschäfte schließen, wird es ein bisschen ruhiger. Am Abend bekommen wird dann wieder mehr Arbeit.“

Polizei ist am 24. Dezember stets gefordert

Denn von einer ruhigen besinnlichen Bescherung zu Streitereien in der Familie sei es nur ein kleiner Schritt. Das sei auch meist dem Alkohol geschuldet. „Wir haben keine eklatante Steigerungsrate bei Wegweisungen, aber es kommt schon des Öfteren vor, dass wir zu Familien fahren, um Handgreiflichkeiten zu verhindern oder zu beenden“, erzählt Sporer.

Das Thema Alkohol sei auch ein entscheidendes, „wenn die Leute von einer Familienfeier zur nächsten fahren. Wir hatten vor einigen Jahren am 24. Dezember einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, der auch dem Alkoholkonsum geschuldet war“.

Er selbst macht am 24. und 26. Dezember Dienst. Es sei alles eine Frage der Einteilung. Der Leiter der Polizeiinspektion Baden schaut darauf, „dass wir eine gute Verteilung schaffen, damit nicht einige wenige Beamte rund um die Uhr an den Feiertagen im Dienst sind“.

