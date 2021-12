Friedenslicht 2021: Von Vöslau ins ganze Land

Bereits zum 18. Mal fand das Friedenslicht aus Bethlehem den Weg nach Bad Vöslau. In diesem Jahr wieder ein wenig anders als gewohnt, ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie.

Um aber auch im Jahr 2021 dieses besondere Zeichen in die Herzen der Menschen aus Niederösterreich zu tragen, entschied man sich dazu, den Wortgottesdienst von Landesfeuerwehrkurat und Bad Vöslaus Feuerwehrmitglied Pater Stephan Holpfer per Livestream zu übertragen.

In der Bad Vöslauer Stadtpfarrkirche wurden nur eine Handvoll Ehrengäste geladen die – selbstverständlich mit Maske und ausreichend Abstand – den Worten des Landesfeuerwehrkuraten folgten. Pünktlich um 17 Uhr konnte Holpfer mit dem Wortgottesdienst beginnen. Symbolisch wurde das Friedenslicht an die anwesenden Ehrengäste verteilt und anschließend von den drei Feuerwehrjugendmitgliedern aus Bad Vöslau in einer großen Laterne aus der Kirche und symbolisch in alle Häuser auf dieser Welt getragen.