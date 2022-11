Adventzauber in Baden begeistert

Vollbild

Advent im Park läuft noch bis 23. Dezember im Kurpark Baden. Stefan Szirucsek und Dominik Gschiegl danken Volksbankdirektor Martin Heilinger für das Hauptsponsoring. Gerhard Michalek verwöhnt am Theaterplatz wieder mit hausgemachten Punschvariationen und Zirbenschnaps von der Alm. Der nachhaltige „Advent im Park“ FAIRzaubert wieder Groß & Klein wie Lena und Nikolas beim Strohspielplatz und Motorikpark. Herwig Schneider in der kuscheligen Lions Club Adventhütte, die in Kooperation mit Axel Nemetz vom „At the Park“ betrieben wird. Auch das Stadtmarketing Baden unter Ulrike List ist am Theaterplatz mit einem Stand vertreten. Dolores David-Fromm und Stefan Szirucsek machten sich gleich ein Bild davon. Nachhaltiges Kunsthandwerk vom Feinsten kann man bei Advent im Park bestaunen und erwerben. Auch Marianne Pargan von Sponsor Gebrüder Riha konnte sich bei der Eröffnung von der Vielfalt überzeugen. Susanne Scheiblauer von der Boutique Besonders-s schmckte den Weihnachtswald mit Schokoschirmen zum Pflücken. Die Turmbläser der Musikschule Baden unter der Leitung von Alexander Cachée beim Gruppenfoto am Hauptplatz nach ihrem Auftritt vom Rathaus-Balkon.

