Thermenregion profitiert vom DAC-Status

„Wir haben uns im Herkunftsprofil für Thermenregion DAC bewusst breit aufgestellt, um möglichst viele Weinbaubetriebe mitzunehmen“, betont Heinrich Hartl, Obmann Regionales Weinkomitée Thermenregion. Gemeinsam mit einem externen Partner soll ein einheitliches Profil der DAC-Weine erarbeitet werden. Dieser wird auch bei den internen Verkostungen (Sortensieger und TOP 100) beratend zur Seite stehen. „Ziel ist es, für die Thermenregion auf allen drei Ebenen der Herkunftspyramide eine typische Stilistik mit Wiedererkennungswert zu kreieren“, so Hartl.

Das ist ein wesentlicher Punkt, um die Vermarktung der Thermenregion DAC-Weine zu forcieren und somit die gesamte Region wettbewerbsfähiger zu machen. Teil dieser Strategie ist das Konzept der ortsübergreifenden Weinbaugemeinden, das bei den DAC-Ortsweinen zum Einsatz kommt. „Ende Sommer wird der neue Markenauftritt für die Thermenregion finalisiert sein. Wir sind aktuell in Abstimmungen mit den Winzern und Weinbauvereinen. Im Herbst wird das neue Logo der Öffentlichkeit präsentiert“, kündigt Wöhrleitner an. Den großen Auftritt der Thermenregion DAC Weine soll es bei der VieVinum im Mai 2024 geben.

Dreistufige Herkunftspyramide

Die „Riedenweine“ stehen an der Spitze der dreistufigen Herkunftspyramide für Thermenregion DAC. Neben den regionalen Leitsorten Zierfandler, Rotgipfler, St. Laurent und Pinot Noir können auch Pinot Blanc und Chardonnay als Thermenregion DAC-Riedenwein angeboten werden.

„Die größte Veränderung bringen sicherlich die ortsübergreifenden Weinbaugemeinden bei den Ortsweinen“, so Hartl. Um die Weine der Thermenregion auf dem nationalen und internationalen Weinparkett noch besser vermarkten zu können, haben sich die Winzer der Thermenregion dazu entschlossen, im Rahmen der DAC-Verordnung – über politische Ortsgrenzen hinaus – größere Weinbaugemeinden zu kreieren. Als Ortswein können zusätzlich zu den 6 Rebsorten der Riedenweine auch Grauburgunder und Zweigelt abgefüllt werden.

Die fünf „ortsübergreifenden Weinbaugemeinden“ sind: Perchtoldsdorf (inkl. Brunn/Gebirge, Maria Enzersdorf, Gießhübl), Gumpoldskirchen (inkl. Mödling, Guntramsdorf, Pfaffstätten, Traiskirchen (ohne Oeynhausen), Tattendorf (inkl. Traiskirchen KG-Oeynhausen, Trumau, Teesdorf, Blumau, Oberwaltersdorf, Günselsdorf, Schönau), Wiener Neustadt (inkl. Bad Fischau-Brunn, Eggendorf, Matzendorf-Hölles, Katzelsdorf, Lichtenwörth, Weikersdorf) und Bad Vöslau (inkl. Kottingbrunn, Berndorf). Weitere zulässige Gemeindebezeichnungen für Ortsweine sind: Baden, Enzesfeld-Lindabrunn, Leobersdorf, Münchendorf, Reisenberg, Pottendorf, Sollenau, Sooß, Wiener Neudorf.

Die am breitesten aufgestellte Stufe in der Herkunftspyramide sind die Gebietsweine. Weine mit der Verkehrsbezeichnung „Thermenregion DAC“ ohne Angabe einer Gemeinde oder Riede können aus den folgenden Rebsorten (oder einem Verschnitt) gekeltert werden: Rotgipfler, Zierfandler, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Neuburger, Blauburgunder (Pinot Noir), St. Laurent, Blauer Portugieser und Zweigelt.

Dreistufige Herkunftspyramide Thermenregion DAC: Riedenweine, Ortsweine, Gebietsweine. Foto: diezwei marketing

Winzer über die positiven Effekte

Die Sooßer Winzerin Anna Schwertführer (Schwertführer 47er) sieht viele Vorteile für ihren Weinbaubetrieb: „Ich erwarte mir vom Thermenregion DAC-Status ein größeres Ansehen unserer gebietstypischen Sorten und somit eine gesteigerte Nachfrage sowohl beim Ab-Hof-Verkauf als auch in der Gastronomie.“

Johannes Leeb vom Weingut Drexler-Leeb aus Perchtoldsdorf sieht die positiven Effekte auch in der Wahrnehmung: „Ich denke, dass dieser Schritt wichtig für die Region ist, uns in der Weinwelt weiter bringt und die Thermenregion aus dem Dornröschenschlaf weckt. Das Naturjuwel „Thermenregion“ mit seinen autochthonen Rebsorten und der vielfältigen Weinlandschaft wird wieder bewusster in den Vordergrund gestellt.“

Auch die Bad Vöslauer Jungwinzerin Julia Herzog stimmt in den positiven Kanon ein: „Die regionstypischen Leitsorten werden ins Rampenlicht gerückt und wir verleihen so unserer Region ein klares, gut vermittelbares Bild. Das DAC-System ist ein gutes Werkzeug für die Vermarktung unserer Weine. Gemeinsam können wir der Thermenregion ein klares Bild verleihen und die Aufmerksamkeit auf unsere regionstypischen, unverwechselbaren Weine lenken.“

Der Countdown läuft

„Unser Fokus liegt auf dem Dialog mit den Winzern der Thermenregion. Gemeinsam schärfen wir das Profil unserer Weine, unterstützen bei der Umsetzung der DAC-Kriterien und kümmern uns um den Markenauftritt sowie absatzfördernde Maßnahmen für die Weine der Thermenregion“, betont der Obmann des Regionalen Weinkomitées.

Im Herbst wird das in Kooperation mit den Weinhauern neu kreierte Logo für Thermenregion DAC präsentiert und der neue Marktauftritt gelauncht. „Eine wichtige Dialoggruppe sind für uns die Vertreter der Gastronomie und des Fachhandels. Mit gezielten Informationen und Veranstaltungen möchten wir unsere Partner über die Kriterien der Thermenregion DAC-Weine vorab informieren. Für dieses Projekt arbeiten wir mit einer externen Agentur zusammen“, sagt die Geschäftsführerin des Weinforums Thermenregion.

Infos: www.weinland-thermenregion.at