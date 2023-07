Leobersdorfer Winzer laden ein

Der Gemeindepark ist der richtige Rahmen, um auch bei heißem Wetter die typischen Sorten der Thermenregion genießen zu könne. „Die großen Platanen halten die Hitze gut ab, auch der Boden heizt sich nicht so stark auf. Es ist wirklich etwas anderes, hier Wein zu verkosten als auf einer asphaltierten Straße“, sagt Rauscher. 100 Weine des Jahrganges 2022 stehen zur Verkostung bereit. „Eben typische Sorten der Thermenregion, wie Weißburgunder, Blauburgunder, St. Laurent, Welschriesling, leichte, fruchtige Weine“, beschreibt der Weinfest-Obmann. Probieren kann man auch einen Frühroten Veltliner, der auch unter dem Namen Malvasier bekannt ist. „Das ist eine Sorte, die in Niederösterreich und Slowenien weit verbreitet ist“, weiß Rauscher. An der Weinkost nehmen „ausschließlich Leobersdorfer Winzer teil“, sagt Rauscher, was ihn persönlich sehr freut.

Zu den Weinen gehört natürlich auch das richtige Essen. „Wir haben verschiedene Buffetbetreiber, ein Kaffeehaus mit selbst gemachten Mehlspeisen und der Pizza-Michl sind auch wieder dabei“, merkt Rauscher an. Zu den weiteren kulinarischen Highlights zählen auch Fischspezialitäten und verschiedene Süßigkeiten - von Churros in Schmalz herausgebacken bis zu Palatschinken. Für die Kinder geht es mit der Schiffsschaukel in luftige Höhen hinauf. Täglich findet eine Gratis-Verlosung statt, „das geht nur, weil uns die Leobersdorfer Betriebe so sehr unterstützen“, freut sich der Obmann. Und einen ganz besonderen Hauptpreis hat Ruefa-Reisen zur Verfügung gestellt: eine Woche Griechenland für zwei Personen auf der Insel Lemnos. „So einen tollen Hauptpreis hatten wir überhaupt noch nie“, ist Rauscher stolz. An der Hauptpreisverlosung nehmen alle Lose teil, die bei den bisherigen Ziehungen keinen Treffer gemacht haben.

Tägliches Musikprogramm rundet das Weinfest ab. „Am Sonntag haben wir zweimal einen Frühschoppen, am zweiten Donnerstag kommen die Line Dancer bei uns voll auf ihre Kosten“, macht sich Rauscher jetzt schon Lust auf Western- und Countryklänge. Neu ist das Parkplatzkonzept. „Es gibt heuer beim Eventcenter mehrere große Parkplätze, der Gemeindepark ist dann ganz einfach über den Triesting-Steg, die Jose Feliciano-Promenade zu erreichen“, sagt Rauscher. Bei der Musik setze man auf „bekannte, regionale Gruppen. Wir wollen diese Musikerinnen und Musiker unterstützen, die alle ihren eigenen Fankreis mitbringen“. Für alle, die ihre Schießkünste erproben wollen, gibt es auch einen Schießstand. Unter der Woche öffnet das Weinfest im Park ab 16 Uhr seine Pforten, am Wochenende ab 10 Uhr. Geöffnet ist bis 24 Uhr, der Festbetrieb geht bis 31. Juli. Vor schlechtem Wetter braucht sich auch niemand zu fürchten. Die Sitzplätze sind zum Großteil überdacht.