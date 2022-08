Weinherbst Auftakt zur Vöslauer Trauben-Most-Kur

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

Joachim Lielacher, Raimondo Krizik und Maria Haarhofer bei der Eröffnung im Vorjahr. Foto: Ployer

A m Freitag, 26. August, werden vor dem Thermalbad in Bad Vöslau die "Vöslauer Trauben-Most-Kur" und die "Weinherbstwoche 2022" eröffnet. Vier Wachen lang kann man dann Weintrauben verkosten, Most, Sturm, Wein und Schmankerl bei einem gemütlichen Plausch genießen und so den Herbst begrüßen.