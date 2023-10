Badener Wein wird heuer sehr süffig

Die Weinlese in der Thermenregion ist voll angelaufen. Warum sind die Trauben besonders süß und wie wirkt sich das auf den Wein aus? Die NÖN hat sich unter den Winzern in der Stadt Baden und ihrer Umgebung umgehört.

Der Sonnenschein in den letzten Wochen hat nicht nur uns gutgetan, sondern auch den Weinrieden. Denn je mehr Licht sie bekommen, umso süßer werden sie. Auch das verregnete Frühjahr kam den Winzern gerade recht: die Böden im Thermengebiet haben das Wasser gespeichert und die Weinstöcke optimal über die trockenen Sommermonate gebracht.

Christine Schwertührer aus Sooß ist mitten in der Weinlese. Foto: privat

Der Badner Weinbauer und Stadtrat für Weinbau Franz Schwabl, ÖVP, erklärt: „Die heißen Tage und kühlen Nächte im September waren gut für das Aroma der Trauben. Sie bescheren uns duftige Weiße und kräftige Rotweine.” Auch Winzerin Christine Schwertführer vvom Weingut Schwertführer 35 aus Sooß ist zufrieden: „Der Niederschlag im Spätsommer war genau richtig, damit die Weinstöcke gut durchkommen. Sowohl Menge als auch Qualität passen.”

Wolfgang Breyer, Weibauvereinsobmann in Paffstätten und Seniorchef vom Michaelerhof in Pfaffstätten sieht das anders: „Die letzten drei Jahre waren vom Ertrag her überdurchschnittlich. Heuer ist der Ansatz auf den Weinstöcken nicht ganz so stark, damit sich die Pflanzen erholen können. Die Natur regelt das von selbst.” Er rechnet mit weniger Menge, dafür sehr guter Qualität.

Zu viele warme Nächte gab es in Traiskirchen. „Aber das Verhältnis Säure zu Süße passt trotzdem”, versichert Winzer Robert Alphart vom Mühlbach. Er erwartet ausgezeichnete Qualität bei etwas geringerer Menge. „Wenig Regen hat den Vorteil, dass die Reben gesund bleiben.” So haben Pilzerkrankungen keine Chance. Auf wassersparende Pflege haben die Winzer der Thermenregion schon lange umgestellt, etwa mit der richtigen Begrünung der Rieden, um rechtzeitig mit Mulch abdecken zu können. Im Steilfeld muss trotzdem bewässert werden.

Die Trauben werden in Traktoranhänger umgefüllt. Foto: privat

Die Trockenheit nehmen die Badener Winzerinnen und Winzer als das kleinere Übel in Kauf: Viele andere Anbaugebiete in Österreich hatten unter Überflutungen und Hagel zu leiden. „Da hilft nur, so schnell wie möglich abzuernten“, sagt Alphart. Die Thermenregion blieb von solchen Wetterkapriolen komplett verschont. Der erste Wein wird Ende Oktober fertig sein. Traditionell wird der Badner Jungwein um Leopoldi herum getauft. Heuer ist es am 20. November so weit. Bis dahin bleibt genug Zeit, um Traubensaft, Sturm und Staubigen zu genießen.