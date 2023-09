Auch Weingott Bacchus feiert mit Tattendorfs Winzer mit

Am 17. September ist es wieder soweit. Mit dem Weinlesefest feiern Weinhauer und Tattendorfer Vereine die wohl schönste und intensivste Jahreszeit in der Traditionswinzer-Gemeinde. Die Organisation des fast 140-jährigen Brauchtums liegt in den Händen der Jugend.

Zahlreiche Helfer sind für das Gelingen des traditionellen „Erntedankfests“ in Tattendorf verantwortlich. Ob Tattendorfs Winzer, der Kultur- & Verschönerungsverein oder die Freiwillige Feuerwehr - alle packen an, wenn es darum geht, den Höhepunkt der Winzer gebührend zu feiern. Viele prachtvoll geschmückte Traktoren bewegen sich am 17. September ab 14 Uhr mit ihren bunten Wägen im Schritttempo durch Tattendorf, Endstation ist am Raiffeisenplatz, wo sie von zahlreichen Schaulustigen bewundert werden können. Das Weinlesefest wird traditionell von der amtierenden Winzerkönigin Julia I.und den Burschen der Burschenschaft „Eintracht Tattendorf“ eröffnet. Begleitet wird der Festzug traditionell durch den römischen Weingott Bacchus, der ein gnädiges Auge auf seine Winzer wirft.

Die Jugend mit Johann Braborec, Andreas Krizanits, Manuel Palko, Florian Aichinger, Jakob Pobaschnig, Winzerkönigin Julia I., Marc Watzek, Julian Dopler, Jürgen Schneider und Michael Jöbstl - ist am Gelingen des traditionellen Weinlesefests am 17. September maßgeblich beteiligt. Foto: Claudia Reisinger

Natürlich dürfen auch die heiteren Anekdoten des kleinen und großen „Gmoarots“ nicht fehlen, wo Ortsgeschehnisse und so manches Missgeschick dem schaulustigen Publikum in Reimen präsentiert werden. Auch die Jüngsten wirken mit ihren Volkstänzen mit. Für gute Stimmung sorgt die Musikkapelle St. Veit. Übrigens werden die schönsten Kindertraktoren prämiert. Für Speis und Trank sorgen die Tattendorfer Vereine, die edlen Tröpferl werden von den Winzern ausgeschenkt.

„Bei unserem traditionellen Weinlesefest ist das ganze Dorf auf den Beinen, unabhängig wie erfolgreich oder bescheiden die Ernte war, das Weinlesefest wird seit fast 140 Jahren gefeiert“, berichtet Bürgermeister Alfred Reinisch, UHL. Das Weinlesefest wird traditionell von der Burschenschaft „Eintracht Tattendorf“ organisiert, der 1809 gegründete Verein, der aus etwa 30 Burschen der Winzer- und Arbeiterschaft besteht, hat es sich zum Ziel gesetzt, traditionelle Bräuche zu pflegen und zu erhalten – und mit Erfolg, wie man am Weinlesefest erkennen kann, das bereits weit über die Grenzen Tattendorfs hinaus bekannt ist.