Gleich 27 Mal wurde die Winzerfamilie Gaby und Herbert Schlager aus Sooß bei der Niederösterreichischen Landesweinprämierung mit Gold ausgezeichnet.

Mit dem Cabernet Sauvignon Reserve 2017 wurde man wie berichtet Landessieger. Mit dem Cabernet Sauvignon Reserve 2018 errang man den 3. Platz. Auf die Festgala musste heuer coronabedingt verzichtet werden. Die Sieger wurden persönlich im Betrieb besucht. „Die Auszeichnung zu Hause zu erhalten war für mich berührend und etwas Besonderes“, freut sich Gaby Schlager.

Der Winzerbetrieb gehört zu den erfolgreichsten Weinbaubetrieben der Region. Gemeinsam mit sechs anderen Weingütern aus sieben Weinbaugebieten in Niederösterreich wurde die Familie Schlager vor wenigen Tagen als Top-Heuriger am Winzerhof Dockner in Höbenbach mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Sie überzeugten mit höchster Weinqualität und Gastfreundschaft.

„Für uns ist es eine schöne Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind und auch für Sooß und die Region ist diese Auszeichnung sehr wichtig“, meint Schlager. Auch die Stammkunden freuen sich über die Prämierung. „Wir haben viele Stammkunden und die freuen sich mit uns darüber, dass ihr persönlicher Winzer ausgezeichnet wurde.“

Gaby und Herbert Schlagers Heurigenbetrieb ist ab Ende August wieder geöffnet.