Sooßer Winzer erneut salonfähig: Sieben auf einen Streich

Der Salon Österreich Wein gilt als der härteste Weinwettbewerb Österreichs. Zurecht, denn aus über 10.000 bei den diversen Landesweinbewertungen eingereichten Weinen schaffen es gerade einmal 250 Weine und 25 Sekte in den österreichischen Weinsalon.

Der Salon Österreich Wein ist Jahr für Jahr das Aushängeschild heimischer Spitzenweine. Die Verkostung erfolgt sowohl bei den Landesweinprämierungen als auch bei der Salonfinalverkostung gedeckt, das heißt, dass die geschulten Tester nicht wissen, von wem der Wein kommt. Die 275 Salonweine werden in 28 verschiedene Kategorien eingeteilt, in jeder einzelnen werden die Salonsieger ermittelt.

Der Titel Salonsieger gilt in der heimischen Weinbranche als höchste Auszeichnung eines Weines. Und davon gibt es in Sooß heuer gleich zwei zu bejubeln: Das Weingut Johann Schwertführer 35 siegte in der Gruppe gebietstypischer Wein Thermenregion mit Rotgipfler Herzstück 2021. In der Kategorie Weinvielfalt – Rotwein fruchtig holte das Weingut Schwertführer 47er den Titel mit dem Zweigelt Alte Reben 2022.

Aber es gab wieder viele weitere schöne Auszeichnungen zu feiern. Ebenso in der Kategorie gebietstypischer Wein Thermenregion landete das Weingut Schwertführer 47er mit Chardonnay Ried Mitterschossen Große Reserve 2020 auf Platz 2. Ebenso erfolgreich im Salon vertreten waren die Schwertführerinnen mit Chardonnay Reserve Dassy 2019. Das Weingut Schlager konnte sich bei den gebietstypischen Weinen mit Zweigelt „Sophie Marie“ 2021 etablieren, in der Gruppe Weinvielfalt – Rotwein kräftig schaffte es zusätzlich der Merlot Exklusiv 2021 in den Weinsalon.

Doch damit nicht genug, ging auch noch der 3. Platz in der Kategorie Weinvielfalt – fruchtsüße Weine, an den 47er, erfolgreich war man mit Chardonnay Spätlese „Süßer Traum“ 2022.

Kein zweiter Ort stellt zwei Siegerweine

Alles in allem ein mehr als beachtlicher Erfolg der Sooßer Winzerinnen und Winzer, gibt es doch in ganz Niederösterreich keinen zweiten Ort, der gleich zwei Siegerweine stellt. Alle sieben Salonweine sind bei den Betrieben aktuell im Verkauf und können natürlich auch beim beliebten Winzerwandern nächste Woche am 25. und 26. August verkostet werden.