Weissenbach/Baden Polytechnik-Insolvenz: Gläubiger haben Sanierungsplan zugestimmt

I m Fall der Insolvenz des Biomassekraftwerke-Herstellers Polytechnik mit Sitz in Weissenbach an der Triesting in Niederösterreich haben die Gläubiger bei der Tagsatzung am Dienstag in Wiener Neustadt dem Sanierungsplan zugestimmt.