Die letzten Lücken des Hochwasserschutzbaus am Further Bach, im Ortsgebiet von Weissenbach, werden noch in diesem Jahr abgeschlossen.

Im Zuge der Arbeiten war die Erneuerung von sieben Brücken über den Further Bach nötig geworden. Während dieser umfangreichen Arbeiten am Schutzbau wurde von den Bauhofmitarbeitern für den Bautrupp der Wildbach- und Lawinenverbauung laufend das Baufeld von Gehölzen freigeschnitten und von anderen Materialien freigeräumt.

Dazu VP-Bürgermeister Johann Miedl: „Die Kosten für den Hochwasserschutz an diesem Bach betragen für die Gemeinde Weissenbach rund zwei Millionen Euro. Aber jeder einzelne Euro ist gut angelegt und ich bin sehr froh darüber, dass in Zukunft die Gefahr eines Hochwassers für unseren Ort gebannt ist.“